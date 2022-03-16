"Відправили услід за російський кораблем": українські військові збили два ворожі літаки над Одеською областю

Пілоти встигли катапультуватись, проте впали в Чорне море.
Зенітний ракетний підрозділ "Повітряне командування "Південь" ліквідував два ворожих літаки Су-30.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні (16 березня - ред.), о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем", — йдеться в повідомленні.
Пара винищувачів російських окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області, проте українські військові завадили цьому.
"Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!" — повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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