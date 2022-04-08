"Відправили, як м’ясо, на першу лінію": полонений бойовик "ДНР" розповів, як його схопили до війська з вулиці

"Відправили, як м’ясо, на першу лінію": полонений бойовик "ДНР" розповів, як його схопили до війська з вулиці

Чоловіку дали автомат, кілька магазинів з патронами та без бронежилета повезли на передову.

СБУ показала відеозапис із полоненим бойовиком "ДНР" з Макіївки, який розповів, що його "мобілізували"просто з вулиці та повезли на БМП воювати.

Відповідний ролик опублікований 8 квітня.

"Ось цього мешканця Макіївки, за його словами, "забрали по мобілізації з вулиці". А вже в кінці березня спорядили автоматом і 4 магазинами з патронами, посадили в БМП разом з іншими "новобранцями" та повезли на передову. Без бронежилетів. Навіщо?..." – йдеться в повідомленні СБУ.

Там додали, що бойовиків підбили ще дорогою. Вцілілий житель Макіївки сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту. Але їх поранених та побитих просто пересадили в іншу БМП і повезли далі.

"Ми зустрілися з бригадою на БМП. Нас посадили на "бронь" і відправили, як м’ясо, нас на першу лінію на прорив у Роздільне. Дорогою нас підбили, багато пацанів загинули. Ми залізли на другу "беху", поранені, побиті всі. Нас повезли, виявляється, далі. Ми думали, що нас назад повезуть. З нас уціліли лише кілька людей", – розповів полонений.

В СБУ зазначили, що здавшись у полон ЗСУ, цей чоловік нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки на телебаченні.

Нагадаємо, раніше в СБУ оприлюднили чергову перехоплену розмову окупантів, яка свідчить про те, що російські військові так "вигрібають" від українських, що називають цю війну пеклом для себе.

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