"Відправився до Кобзона": у Херсоні в готелі загинув відомий колаборант Олексій Журавко

Унаслідок ракетного удару по центру Херсона загинули двоє людей, зокрема колишній народний депутат і колаборант Олексій Журавко.

Удар був здійснений із реактивної системи залпового вогню HIMARS по готелю у центрі Херсона. На місці працюють екстрені служби, триває розбір завалів та пошук постраждалих.

Депутат Херсонської облради та військовослужбовець Сергій Хлань розповів деталі інциденту.

Зранку, 25 вересня, прогримів вибух у готелі Play. Цей заклад розташований у районі центрального ринку в Херсоні.

"Зрадник Олексій Журавко все! Відправився до Кобзона.Там перебували росгвардійці та пропагандистська знімальна група Russia Today. Зараз усі російські пабліки повідомляють, що відправився до пекла колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко",– написав Хлань на своїй сторінці Facebook.

Довідка:

Журавко двічі обирався народним депутатом Верховної Ради України (V та VI скликання) від "Партії регіонів". З початком війни на Донбасі 2014 року він утік до Росії, де активно підтримував політику Путіна.

У грудні 2020 року СБУ звинуватила колишнього нардепа у створенні терористичної організації та діях щодо повалення конституційного ладу України та оголосила про підозру.

2022 року після окупації півдня України ексдепутат повернувся до Херсона, де дякував російським окупантам за "визволення".

Напередодні стало відомо, що голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі після отруєння.

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