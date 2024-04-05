Відправлення іноземних військ до України: у Литві назвали умову

Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем заявила, що західні країни можуть відправити своїх військових до України лише за умови належної протиповітряної оборони. В такому разі іноземні інструктори зможуть навчати українських військових.

Про це пише LRT Televizija.

За словами Шимоніте, литовські військові інструктори вже беруть участь у навчанні бійців ЗСУ, але поки що поза межами України.

"Чи могли б вони навчатися в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна керувати цими ризиками", – зауважила прем'єр-міністерка.

Шимоніте додала, що Захід міг би відправити до України фахівців з кібербезпеки, розмінування та захисту кордонів.

Вона пояснила, що у світі сприйняли пропозицію Еммануеля Макрона про введення військ в Україну, як участь в бойових діях. Але ця пропозиція може бути ширшою, тому що є різні форми допомоги та залучення.

"Я думаю, що президент Макрон, і це є ключовим, мав на увазі, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли на іншій стороні ми маємо людину, яка не має жодних червоних ліній, проте має ядерну бомбу і розмахує нею кожен другий день", – заявила Шимоніте.

Нагадаємо, Франція створює коаліцію країн, готових відправити західні війська до України.

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