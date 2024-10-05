Відправляли за гроші за кордон ухилянтів: на Харківщині затримали 13 посадовців

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі за їхні злочинні дії.

На Харківщині затримали 13 посадовців, які за гроші допомагали понад 400 чоловікам уникнути мобілізації, "списуючи" їх з військового обліку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова організував схему ухилення від мобілізації, залучивши 12 спільників, серед яких його підлеглі та керівники медустанов Харкова і області. Один з учасників, який займає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині.

За гроші підозрювані допомагали ухилянтам уникнути призову, оформлюючи фейкові довідки про інвалідність. Клієнти навіть не відвідували медичну установу, отримуючи всі необхідні документи поштою або через посередників, що дозволяло їм списатися з військового обліку та виїхати за кордон. Вартість цих "послуг" коливалася від 2 до 5 тисяч доларів США.

Фігуранти виготовляли фіктивні документи, які підтверджували нібито наявність захворювань, підстав для оформлення інвалідності. Вони фальсифікували медичну документацію, включаючи історію "хвороби" клієнта, та забезпечували підготовку фіктивних рішень медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності. Для пошуку клієнтів вони використовували власні зв'язки.

Внаслідок їхніх дій понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. Співробітники СБУ затримали організатора та його спільників під час комплексних заходів, проведено майже 90 обшуків за місцями роботи і проживання учасників групи.

Під час слідчих дій вилучено велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка з доказами незаконної діяльності, а також гроші: понад 500 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро, більше 1 мільйона гривень і російські рублі, ймовірно отримані злочинним шляхом. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше прикордонники знайшли у річці Дністер на кордоні з Молдовою тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався втекти за кордон.

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