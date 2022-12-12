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Відправлятимуть "на м'ясо" дітей: пропагандист Соловйов закликав збільшити в РФ термін строкової служби

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Відправлятимуть "на м'ясо" дітей: пропагандист Соловйов закликав збільшити в РФ термін строкової служби

На думку пропагандиста, 140 тис. російських солдатів строкової служби були б зараз "принципово важливі" на фронті.

Російський пропагандист Володимир Соловйов готує росіян до "тривалої війни" і закликає збільшити термін строкової служби в російській армії до 2 років.

Про це він сказав в ефірі свого пропагандистського токшоу.

"Ця війна надовго. Правильно роблять, що стали працювати з народним ополченням. На мій погляд, досить себе обманювати. Ну який один рік в армії. Термін служби має бути збільшений. Люди, яких рік готували, йдуть на "гражданку", коли країна воює. Це по 140 тис. людей щороку. Ці 140 тис. були б зараз принципово важливі (на фронті. – Ред.). Вони можуть вирішувати реальні завдання", – зазначив Соловйов.

Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, чому російські пропагандисти заговорили про Гаагу.

Нагадаємо, Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорячи про затяжну війну, Путін блефує і хоче домовитися з Заходом.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росії забракне ресурсів для ведення затяжної війни. Речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий погоджується, що затяжна війна перш за все гратиме проти самої РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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