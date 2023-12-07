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"Відправлятимуть до найдепресивніших куточків РФ": росіяни оголосили про "евакуацію" місцевих з окупованої Нової Каховки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"Відправлятимуть до найдепресивніших куточків РФ": росіяни оголосили про "евакуацію" місцевих з окупованої Нової Каховки

В'їзний знак Нової Каховки. ФОТО: Херсон online

Сергій Хлань підкреслив, що невідомо, куди та на яких умовах повезуть українців.

Російські окупанти оголосили "евакуацію" місцевих мешканців у тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у четвер, 7 грудня, у Facebook.

За словами депутата облради, ті, хто хоче, щоб їх вивезли на нібито "безпечну територію", мають зареєструватися і 13 грудня "зібратися біля лікарні".

Хлань підкреслив, що невідомо, куди та на яких умовах повезуть людей.

"Нагадаю, що після минулих евакуацій люди опинялися в найбільш депресивних районах Росії в шоці", — пише він.

Нагадаємо, опівдні 7 грудня російська окупаційна армія атакувала Тягинку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Стан одного потерпілого важкий.

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Дата публікації
Перегляди
773
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