Відправляють на фронт на милицях: матері і дружини окупантів бідкаються, що тих не відпускають з війни

Юристи попереджають, що росіяни служитимуть або до своєї смерті, або до закінчення війни.

Матері та дружини російських окупантів скаржаться, що вже понад пів року не можуть повернути їх додому. Йдеться про бійців, які добровільно підписали контракт на військову службу на 3-6 місяців.

Про це інформує російський Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, матері та дружини окупантів стверджують, що попри закінчення терміну контракту, командування не відпустить їхніх синів та чоловіків додому аж до завершення війни. Йдеться і про тих бійців, які потребують термінового лікування.

Дружина одного із загарбників розповіла, що чоловік планував підписати контракт із Міноборони РФ терміном на три місяці. Однак чоловіка під натиском начальства змусили підписати контракт на пів року. За словами жінки, в разі відмови чоловікові погрожували, що визнають його дезертиром.

"Зараз він у шпиталі: у нього міжхребетні грижі, йому потрібна операція, у разі мобілізації не пройшов би комісію за станом здоров'я. Безпосередньо у боях чоловік не брав участі, проте їздив на передову за технікою. Додому їх відправляти ніхто не збирається. Усім ставлять категорію "А" і на милицях відправляють назад", – розповіла дружина одного з російських окупантів.

Схожими історіями поділилися й інші матері та дружини російських військових, які добровільно підписали контракт. Жінки розповіли, що на відміну від бійців ПВК "Вагнер", звичайних солдатів не пускають в обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним відпустки. Російські юристи це пояснюють тим, що в їхній державі після оголошення мобілізації всі контракти на військову службу, незалежно від того, на який термін вони були підписані, стають безстроковими.

"Люди будуть служити або до своєї смерті, або до закінчення війни – дивлячись, що настане раніше. Це така кабала нова чи кріпацтво", – зазначив російський юрист Олексій Табалов.

Він додав, що контрактникам практично неможливо комісуватися за станом здоров'я, оскільки військові лікарі дотримуються негласної вказівки Генштабу РФ "не ставити категорії Г та Д".

Нагадаємо, за даними української розвідки, після 24 лютого на території держави була знищена найкраща частина російської армії. Те саме стосується й техніки та озброєння ворога. У РФ досі залишається чималий мобілізаційний потенціал і старе озброєння, але це не компенсує втрати.

Зауважимо, раніше один із російських військових розповів про негласний указ від керівництва відправляти до штурмових загонів всіх солдатів, хто не згоден чи відмовляється служити. Окупант назвав їх "одноразовими" солдатами.

Російські "рештки" на обмін: тіла загиблих росіян сотнями збирають на звільненій Харківщині

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.