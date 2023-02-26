"Відправляють нас на забій": мобілізовані пожалілися Путіну на бойовиків "ДНР" (відео)

Російські солдати записали відеозвернення зі скаргами на дії бойовиків так званої "ДНР".

Мобілізовані солдати з Іркутської області РФ полку 1439 записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна, де поскаржились на злочинні дії з боку військового командування та бойовиків так званої "ДНР".

Відео опублікували у Telegram-каналі "Люди Байкалу".

Вони просять "розібратисяу з беззаконними та кримінальними наказами командування". Солдати заявили, що їх було незаконно переведео до першої слов'янської бригади" ДНР", де з них, без належної підготовки, сформували штурмові бригади та відправили ​​"на забій".

"Командування напряму каже, що ми – витратний матеріал. Командири з ДНР стріляють з кулеметів по наших мобілізованих, оскільки (солдати - ред.) відмовляються йти у штурмові підрозділи….Командуванню байдужі наші життя... Командування вже шостий раз заповнює свій штат новими мобілізованими. Просимо допомоги. Звертатися більше нікуди", - розповів окупант.

Як йдеться у повідомленні, це вже не перше подібне звернення з боку полку 1439. Раніше солдати вже намагалися достукатися до військового командування РФ, констатуючи, що їх батальйон практично знищений.

Нагадаємо, мобілізовані з Омської області РФ поскаржилися на розформування свого артилерійського полку і підпорядкування особового складу терористам так званої "ДНР".

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