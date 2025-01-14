"Відправляють фахівців, а залишають родичів": військові блогери про "опіхочування" Повітряних сил і артилерії

Стерненко попереджає, що через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

У Повітряних Силах дійсно складається критична ситуація із переведеннями у піхоту.

Про це пишуть блогер і волонтер Сергій Стерненко, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" і блогер та лейтенант ЗСУ з позивний "Алекс" (канал "Офіцер").

Стерненко наголосив, що внаслідок переведення військових з ПС у піхоту Україна може втратити авіаційну компоненту як таку.

Те саме стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час.

За інформацією Стерненка, у ПС десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як небоєготові, бо просто не буде кому обслуговувати. Також він попереджає, що через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

Стерненко погоджується, що це рішення вищого військового командування обумовлене значним дефіцитом піхотинців на фронті. Проте він заявляє, що чи не половина наших втрат – наслідок кризи армійського управління.

"Коли ніхто з командирів не несе відповідальності за надмірні втрати, коли бригади розривають, коли у бій кидають малопідготовлених солдатів з нових бригад. А старі бригади не мають змоги отримати поповнення і влити новобранців у середовище, де військові вже мають бойовий досвід. І так по колу. Одна проблема породжує іншу, для її вирішення створюють нові і нові проблеми, що тільки ускладнює загальну ситуацію", – пише Сергій Стерненко.

Також Стерненко перепостив повідомлення блогера і військовослужбовця під ніком "Невиправний реаліст", який служить у підрозділі ППО.

На його думку, найгірше в переведенні навіть не сам факт, а те що переводять просто кількістю.

"Тобто ніхто не дивився на посаду, на досвід чи вміння людини. Просто прийшло необхідне число. Я знаю хлопців, які не одну ракету збили, але вони теж в списку", – пише "Невиправний реаліст".

Відправляють у піхоту фахівців, а залишають родичів і улюбленців

Натомість "Алекс" (канал "Офіцер") зауважує, що окрім командування є багато питань і до командирів частин, на які приходять заявки на переведення до Сухопутних військ. "Офіцер" стверджує, що саме командири частин формують списки людей, і в свою чергу "готові пожертвувати цінними кадрами, аби не відправляли родичів або улюбленців".

В артилерії те ж саме

Крім того, Станіслав "Осман" Бунятов звернув увагу на "опіхочування" артилеристів.

"Купа артилеристів загинуло в штурмах, а коли приходять нові установки, в терміновому порядку відправляють бусифікованих на навчання, з яких вони благополучно тікають", – стверджує "Осман".

Ранше один із бійців звернувся до українців від імені всього авіаційно-технічного персоналу Повітряних сил ЗСУ, що військових масово переводять у піхоту.

За словами нардепки Безуглої, в Україні скорочують мобільні вогневі групи і відправляють у піхоту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.