"Відправляють в бій з одним завданням": Жорін про наступ РФ на Харківському напрямку

За словами Жоріна, росіяни відправляють у бій "голу" піхоти без техніки та іншого озброєння.
Попри те, ще окупанти знизили темп наступу на Харківщині, вони продовжують просуватися.
Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, передає "24 канал".
За його словами, дуже часто росіяни наступають декількома батальйонами "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння. Таких окупантів одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням – добігти до окопів українських воїнів, каже військовий.
Крім того, росіяни активно використовують скиди з дронів і серйозно сконцентрувалися на цьому засобі ураження.
"Проте темп, динаміка безумовно трохи спали і є нижчими. Оскільки сили, які планувалися для просування росіянами, натепер розбиті. Хоча, на моє переконання, вони спробують замінити їх на більш свіжі", – вважає заступник командира 3-ї ОШБр.
Раніше аналітики ISW повідомили про те, що РФ готується посилити наступ на Харківщині.
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