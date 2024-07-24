"Відправляють в бій з одним завданням": Жорін про наступ РФ на Харківському напрямку

За словами Жоріна, росіяни відправляють у бій "голу" піхоти без техніки та іншого озброєння.

Попри те, ще окупанти знизили темп наступу на Харківщині, вони продовжують просуватися.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, передає "24 канал".

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За його словами, дуже часто росіяни наступають декількома батальйонами "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння. Таких окупантів одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням – добігти до окопів українських воїнів, каже військовий.

Крім того, росіяни активно використовують скиди з дронів і серйозно сконцентрувалися на цьому засобі ураження.

"Проте темп, динаміка безумовно трохи спали і є нижчими. Оскільки сили, які планувалися для просування росіянами, натепер розбиті. Хоча, на моє переконання, вони спробують замінити їх на більш свіжі", – вважає заступник командира 3-ї ОШБр.

Раніше аналітики ISW повідомили про те, що РФ готується посилити наступ на Харківщині.

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