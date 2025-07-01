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- Війна
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Відрізав по два пальці: російський солдат розповів, як калічив полонених снайперів
Російські кореспонденти навіть зняли сюжет про свого військового, де він у деталях розповів, як і навіщо калічив українських снайперів.
Російський солдат калічив полонених снайперів — відрізав їм вказівні пальці на обох руках, про що розповів в ефірі одного з телеканалів РФ.
Уривок відео з розповіддю окупанта оприлюднив український журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов.
«Російський військовий прямо говорить про те, що калічив полонених українських снайперів, відрізаючи їм вказівні пальці. Зізнання пролунало прямо в ефірі щотижневої програмі новин на російському федеральному телебаченні», — розповів Бутусов.
Справді, в сюжеті відомого пропагандистського каналу РФ йдеться про роботу російських солдатів на фронті, а також свідчення одного з них, які треба, за словами Бутусова, «обов’язково зберігати для історії».
«Снайперів, як і раніше, намагаються у полон не брати», — лунає закадровий голос автора сюжету.
Згодом додається коментар окупанта.
«Якщо і брали в полон, то відрізали їм два пальці — на правій і на лівій руках, щоб вони більше не могли стріляти», — каже солдат РФ.
Нагадаємо, росіяни вчергове стратили українського військовополоненого, прив’язавши його до мотоцикла. Відео ймовірної страти українського воїна викликає жах та обурення жорстокістю російських загарбників.