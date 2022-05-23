Відродити місто найближчим часом неможливо: яка ситуація в Маріуполі 23 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Відродити його найближчим часом неможливо. Ситуація там надзвичайно складна. Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 22 травня.

Три предмети та русифікація навчання: що планують окупанти зробити зі школами в Маріуполі

У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти, розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. У межах "адаптації" до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію Росії й математику. Загарбники також влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

Епідемії інфекційних хвороб та масові отруєння: Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф

У Маріуполі виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем. Фільтраційні системи та насосні станції для перекачування каналізаційних стоків також пошкоджені окупантами, питна вода змішується зі стоками з каналізації й стає непридатною для споживання.

Фото: Associated Press

Хто хоче повернутися - дорога в один кінець: окупанти запровадили у Маріуполі нову пропускну систему на в'їзд і виїзд

У Маріуполі та районі російсько-окупаційна влада влаштовує свої порядки. Окупанти запровадили нову пропускну систему. Нові правила загарбників почали діяти від суботи, 21 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Відродити Маріуполь найближчим часом нереально

Окупанти повністю знищили місто Маріуполь. Щоб відбудувати його - потрібен час і ресурси. Наразі російські загарбники, які встановили контроль у Маріуполі, не можуть нічого зробити і навіть не розуміють, що робити далі, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

Такого не робила жодна армія в історії: засновник полку "Азов" розповів деталі авіапрориву блокади Маріуполя

Також читайте Вибухи під час повітряних тривог та загроза ракетних ударів з моря: головні новини ночі 23 травня

Понад пʼять разів перекидали допомогу українським захисникам на "Азовсталі" в Маріуполі. За словами першого командира та засновника полку "Азов" Андрія Білецького, таких операцій історія ще не знала. Українські пілоти гелікоптерами доправляли в заблокований Маріуполь підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам. Також вони забирали поранених і тіла вбитих.

Як повідомив засновник "Азову", спецоперація авіапрориву була спланована й проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони міста 72 бійців "Азову".

Виїзд з міста навіть до Бердянська майже не можливий: окупанти у Маріуполі посилюють фільтраційні процедури

Люди, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, змушені чекати на черговий раунд перемовин. Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію майже не можлива. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Getty Images

Військова база в порту та мобілізаційний ресурс: у міській раді Маріуполя розповіли про плани окупантів на місто

У Маріуполі окупаційна влада оголосила про створення "добровільних дружин", до яких хоче залучити місцевих чоловіків. Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною міліцією ДНР", повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

Окупанти примусово вивезли до Росії близько 50 тис. маріупольців

Влада постійно займається пошуком, до яких регіонів РФ депортували маріупольців. Загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч, повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, влада постійно займається пошуком, до яких регіонів спрямовують мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, російські окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з драматичного театру Маріуполя. Загиблих поховали під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші - селище поблизу Маріуполя.

Людей зачинили в Маріуполі і знущаються: 50 тисяч людей уже депортували до Росії

Читайте також: