“Відрубують пальці, а то й гірше”: російський військовополонений розповів про знущання своїх командирів (відео)

Завербований у колонії російський контрактник зовсім скоро зрозумів, що в російській армії не краще, ніж “на зоні”.

Російський військовополонений Владислав Зайцев, якого завербували до армії держави-агресорки у виправній колонії, де він відбував покарання за наркотики, розповів про жорстокі знущання своїх командирів із солдатів.

Відео із зізнаннями окупанта, який добровільно здався в полон, опубліковане на YouTube-каналі Freedom.

21-річний контрактник російської армії з міста Ставрополя зізнався, що пішов до армії, щоб не залишатися в ув’язненні і розпочати життя з "чистого аркуша", але після закінчення контракту. Хоча зовсім скоро він зрозумів, що в російській армії не краще, ніж “на зоні”.

Ще в “учебці” він бачив, як солдата, який втік, буквально розчленували. А в зоні бойових дій за кожен "заліт" командири жорстоко знущалися з його товаришів по службі.

"Там не можна ні інтернет, ні телефонувати - відрубують пальці, а то й гірше...” - пригадував він.

За його словами, головним аргументом його командирів була груба сила. Вони показово калічили своїх підлеглих, щоб іншим “була наука”.

Коли Владислав зрозумів, що може потрапити під роздачу своїх командирів, вирішив здатися в полон Силам оборони України і добровільно вийшов на позиції українських солдатів. Тепер повертатися до Росії він не хоче.

“В останні дні чутки ходили про переговори, що війна припинитьися - я на це дуже сподівався... Коли я в полон здався, я взагалі здивувався: мене напоїли, нагодували. Так, нехай я був пов'язаний [з окупаційною армією], але мене пальцем не чіпали", - розповів він.