"Відсидітися не вийде": Подоляк закликав "нейтральні" країни передати Україні озброєння

Росія – надзвичайний ризик для Європи і зберігати нейтралітет країнам не вдасться.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Росія навмисно порушує міжнародне право, а її армія демонстративно вбиває мирних людей.

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За його словами, "нейтральним" країнам відсидітися не вийде, тож їм варто передати Україні необхідну зброю та техніку, зокрема, авіацію, далекобійні ракети й снаряди.

"Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія – надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому – снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети", - йдеться в його повідомленні в Твіттері.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес назвав справжню причину затримок з танками для України.

За його словами, Британія готова передати Києву сучасну авіацію. Однак її обслуговування вимагає 150 техніків на землі, тож країна не готова відправити своїх людей до України під час війни з РФ. Сучасні винищувачі Typhoon Україна отримає, найімовірніше, після закінчення війни.

Як заявив раніше федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен, його країна лишатиметься нейтральною лише у сфері озброєння, але буде допомагати українцям невійськовими методами.

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