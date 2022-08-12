"Відсталі російські порядки": в окупованому Генічеську юрба до смерті затоптала людину в черзі по пенсії

В окупованому Генічеську Херсонської області 12 серпня натовп, який зібрався по пенсії від загарбників, затоптав людину до смерті.

Це був уже другий раз, коли окупанти видавали пенсію мешканцям Генічеська.

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив у Мережі та розповів у коментарі ТСН.ua.

"Херсонщина. Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. До смерті. Про це повідомив призначений росіянами колаборант Сергій Мухін. З усього району з’їхались люди, щоб отримати гроші і через хаос сталась ось така трагедія", – йдеться в опублікованій інформації.

"Російські порядки, як і сама Росія – відстала країна і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитись до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією?" – зауважив депутат.

У коментарі ТСН.ua Хлань повідомив, що це вже був другий раз, коли російські окупанти видавали пенсію мешканцям Генічеська.

"Минулого разу розносили по домівках, тепер щось змінилось. Відомо, що зібралось дуже багато людей, через що і сталось це", – розповів херсонський депутат, коментуючи загибель пенсіонера.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що треба пам'ятати під час евакуації з окупованих територій України, та як безпечно це зробити.

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