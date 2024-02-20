"Відставити паніку": ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Запорізькому напрямку (відео)

Українські захисники знищують окупантів, ситуація контрольована.
Українські війська відбили всі нічні атаки окупантів на Запорізькому напрямку. ЗСУ тримають оборону і ситуація контрольована.
Про це в оперативному командуванні "Захід" повідомили 20 лютого та опублікували відео з Запорізького напрямку.
В заяві ОК "Захід" зазначається, що вчорашня ніч була складною, але всі ворожі атаки на Запорізькому напрямку були відбиті.
Українські захисники знищили окупантів і ситуація контрольована.
"Наші воїни героїчно тримають оборону і знищують противника. Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ, не довіряйте ідіотам з ютуба", – наголосили в ОК "Захід".
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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізькій області. Окупанти просунулися поблизу Роботиного.
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