"Відставити паніку": ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Запорізькому напрямку (відео)

Українські війська відбили всі нічні атаки окупантів на Запорізькому напрямку. ЗСУ тримають оборону і ситуація контрольована.

Про це в оперативному командуванні "Захід" повідомили 20 лютого та опублікували відео з Запорізького напрямку.

В заяві ОК "Захід" зазначається, що вчорашня ніч була складною, але всі ворожі атаки на Запорізькому напрямку були відбиті.

Українські захисники знищили окупантів і ситуація контрольована.

"Наші воїни героїчно тримають оборону і знищують противника. Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ, не довіряйте ідіотам з ютуба", – наголосили в ОК "Захід".

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ЗСУ відбили всі атаки ворога на Запорізькому напрямку і показали відео

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізькій області. Окупанти просунулися поблизу Роботиного.

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