Відставка Арістова: замість нього ЦВК визнала нову народну депутатку України

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова. Сталося це після його особистої заяви про складання депутатських повноважень.

Про це повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Як зазначається, Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

Водночас ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом України.

“ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - розповіли в ЦВК.

Нагадаємо, що в Офісі президента наголосили, що держава має жорстоко карати нардепів, які дозволяють собі під час війни виїжджати за кордон.

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