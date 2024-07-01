Відстає від норми: скільки чоловіків потрібно мобілізувати Україні до кінця року – Die Welt назвала цифру

За інформацією видання, кожні 3 місяці Силам оборони необхідно набирати щонайменше 50 тисяч людей, а до кінця року – 200 тисяч.

Україні необхідно до кінця року мобілізувати 200 тисяч людей для покриття втрат і створення нових бригад.

Про це повідомляє німецька газета Die Welt.

За інформацією видання, кожні 3 місяці Силам оборони необхідно набирати щонайменше 50 тисяч людей, а до кінця року – 200 тисяч. Джерела видання в "європейських безпекових колах" стверджують, що останніми місяцями Україна відстає від цих показників.

На думку полковника Маркуса Райснера, керівника Інституту підготовки офіцерів при Терезіанській військовій академії у Відні, потреба в нових солдатах є ще більшою, ніж 200 тис. Він стверджує, що починаючи з 2022 року, Україна втратила значну частину боєздатних підрозділів.

"Крім того, багато солдатів, що залишилися, перебувають у нестабільному фізичному і психологічному стані, оскільки армія майже не може проводити ротації", – каже ексерт.

Мобілізація ув'язнених

На думку журналістів, той факт, що до ЗСУ вербують ув’язнених, "показує серйозність ситуації".

"Використання засуджених у цій війні не є чимось новим. Росія поповнює свої лави ув'язненими з літа 2022 року. Тисячі з них були серйозно поранені або вбиті в боях за східноукраїнське місто Бахмут тільки в 2023 році. Той факт, що українська армія тепер також набирає солдатів у в'язницях, свідчить про серйозність ситуації. Армія Путіна перехоплює ініціативу на всіх фронтах і повільно просувається на сході країни. Окрім нестачі сучасних винищувачів та боєприпасів, головною проблемою в Україні є нестача солдатів. З початку війни країна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені", – йдеться у статті.

Die Welt також стверджує, що керівництво деяких українських в’язниць переслідує власні інтереси і не хоче відпускати ув’язнених і втрачати "дешеву робочу силу".

"Схоже, що тих, хто погано працює, хочуть позбутися, а таких, як я, хочуть залишити", – наводять журналісти слова ув'язненого на ім'я Максим.

Раніше у Зеленського зробили резонансну заяву щодо так званої "бусифікації".

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