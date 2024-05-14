Відстрочка від мобілізації по догляду: як оформити та хто може це зробити

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації по догляду за хворим.

В Україні від 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію. У ньому, зокрема передбачена відстрочка для людей, які доглядають за особою, що має інвалідність.

Якщо військовозобовʼязаний здійснює постійний догляд за людиною з інвалідністю, а також має усі підтверджуючі документи про це, то він може отримати відстрочку від мобілізації.

Проте така відстрочка не надається автоматично. Щоб її отримати, військовозобовʼязаний, який здійснює постійний догляд за такою особою, повинен звернутись до ТЦК та СП із заявою про надання йому відстрочки. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують здійснення постійного догляду.

За ким можна здійснювати догляд

Догляд можна здійснювати за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки.

Чи може військовозобов'язаний перетнути кордон, якщо здійснює догляд за людиною

Громадяни можуть перетинати державний кордон у супроводі тих осіб, над якими вони здійснюють догляд або встановлена опіка.

Законні підстави для офіційного оформлення догляду за людиною

Це можна зробити, якщо людина, над якою здійснюється догляд, відноситься до однієї з нижче наведених груп:

люди з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

люди з невиліковними захворюваннями, які порушують функції організму так, що стає неможливо самостійно обслуговувати себе;

тяжкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Відстрочка від мобілізації для тих громадян, які мають дітей:

жінки та чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто за рішенням суду є боржником з аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим або відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують та утримують дитину за рішенням суду;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, особливо якщо вони виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка, що проходить військову службу.

Відстрочка по догляду за батьками

Щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військовозобов'язаний має оформити довідку про єдину дитину.

Як пояснили юристи, необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на території України та оформити нотаріальну заяву про єдину дитину.

Саме такий нотаріальний документ зазвичай називають довідкою про наявність єдиної дитини в родині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штрафи за порушення правил військового обліку – які суми наразі та коли їх підвищать.

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