Відстрочка від мобілізації: повний перелік тих, хто може отримати її в лютому 2024 року

Хто має право на відстрочку від мобілізації, що змінилося 2024 року

Хто має право на відстрочку від мобілізації у воєнний час

Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Законопроєкт, згідно з яким відстрочка від мобілізації 2024 року для більшості категорій військовозобов'язаних могла стати практично неможливою, відкликали з Верховної Ради.

Звертаємо увагу, що відстрочка від мобілізації це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на якийсь термін. Тому українці, які отримали відстрочку залишаються на обліку в ТЦК.

Згідно із законодавством України відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років за таких причин:

за станом здоров'я,

за сімейними обставинами,

у зв'язку з професійною діяльністю,

у зв'язку з навчанням та, або набуттям наукового ступеня,

через бронь.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я

Згідно з законодавством, відстрочку за станом здоров'я можуть отримати "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".

Певні діагнози передбачають не лише відстрочку, а й не можливість мобілізації в принципі. На сьогодні -- це, наприклад, важкі деформації опорно-рухового апарату, ендопротезування після операції, психічний розлад, хвороба Дауна, шизофренія інше.

Відстрочка від мобілізації для батьків та опікунів дітей

На відстрочку мають право жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Так само отримують відстрочку усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

Хто може отримати відстрочку від мобілізації через інвалідність дитини

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи.

Відстрочка від мобілізації по догляду за літньою людиною або інвалідом

Таку відстрочку можуть отримати родичі:

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

За словами адвоката, адвоката Наталії Сабатюк 28.06.2023 були внесенні зміни в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з цими змінами, щоб отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що відсутні інші працездатні особи, які, згідно із законом, зобов’язані їх утримувати.

Так само точно відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом стосується:

Опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи.

Особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Відстрочка від мобілізації у зв'язку з професійною діяльністю

Це працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Відстрочка для заброньованих працівників

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України військовозобов'язані також отримують відстрочку від мобілізації

Відстрочка у зв'язку з навчанням

Згідно зі статтею 23 чинного закону про мобілізацію, яка регулює питання надання відстрочки для здобувачів вищої освіти, відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Депутати пропонують внести зміни до цієї статті, додавши до неї наступне уточнення:"Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Адвокат Артем Моргунов стверджує, що станом на сьогодні здобуття освіти за денною формою навчання є підставою для відстрочки від мобілізації. Тому призвати таких студентів поки що не можуть. Чинним законодавством не розділяється що отримання тільки першої вищої освіти є підставою для відстрочки від мобілізації. Однак законотворці та депутати обурюються щодо отримання вищої освіти повторно, тому, можливо, в цьому питанні ще будуть зміни 2024 року

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