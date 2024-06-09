Відстрочка від мобілізації: кого це стосується та як її отримати – пояснення юристки

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Ним передбачено, що окремі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від служби. Кабмін також визначив перелік документів, який потрібно надати для відстрочки.

Про те, як отримати відстрочку в ефірі "Суспільного" розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Юристка нагадала, що оформити відстрочку під призову можна безпосередньо лише через звернення до ТЦК та СП.

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", отримати відстрочку від мобілізації можна за такими причинами:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

у зв’язку з професійною діяльністю;

у зв’язку з навчанням та/або набуттям наукового ступеня;

через бронь від роботи.

Як зазначила Дар'я Тарасенко, за оновленим законом, до розгляду заяви про відстрочку військовозобов'язаних призвати не можуть.

"Нарешті Кабмін визначив і чітко прописав, що від моменту, коли подана заява для оформлення відстрочки, і доки ця заява не розглянута, діє заборона на призов такого військовозобов'язаного, і навіть на направлення його на військово-лікарську комісію".

Причини для відмови у наданні відстрочки:

коли особа не має права на відстрочку і обставини, на які вона посилається, законодавством не передбачені;

коли особа, може мати має право на відстрочку, але пакетом документів це не підтверджено.

Зі слів адвокатки, існують ризики, що будуть безпідставні відмови у наданні відстрочки, адже законодавством не передбачено, що якщо відмова оскаржується, то на цей період неможливо особу призвати на військову службу:

"Тобто навіть якщо військовозобов'язаний отримав відмову в наданні відстрочки, і тут же звернувся до суду – це все одно не зупиняє його призов на військову службу, якщо ТЦК та СП вирішить тут же його мобілізувати".

Нагадаємо, Кабмін автоматично подовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

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