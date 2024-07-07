Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками – адвокатка розповіла нюанси

Чи дадуть відстрочку, якщо у військовозобов'язаного є дорослі діти.

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, по-новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації та можуть отримати відстрочку від військової служби. Чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку по догляду за батьками, якщо у неї є повнолітні діти.

Про це пише "РБК-Україна".

Коли передбачена відстрочка по догляду за батьками

Адвокатка Лариса Кісь розповіла, що в цілому відстрочка від мобілізації по догляду за батьками передбачена чинним законодавством у двох випадках:

якщо батьки є особами з інвалідністю I чи II групи (згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");

якщо військовозобов'язана особа зайнята постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), які не є особами з інвалідністю (пункт 9 частина 1 стаття 23 закону про мобілізацію).

Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю

Якщо батьки військовозобов'язаного є особами з інвалідністю I чи II групи, для оформлення відстрочки людини, яка зайнята доглядом, необхідно надати (згідно з пунктом 13 й відповідно до додатка 5 до постанови уряду №560):

документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження);

один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб – які не є військовозобов'язаними та які зобов'язані за законом – утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи.

Юрист уточнила, що цими "іншими особами", на яких законом покладені обов'язки утримання батьків (згідно зі статтею 202 Сімейного кодексу) є "повнолітні дочка та син" військовозобов'язаного.

"Тобто за цією законодавчою нормою є необхідність підтверджувати обставини виключно щодо дітей – незалежно від наявності повнолітніх онуків, братів, сестер та інших родичів другого та третього ступеню спорідненості", - пояснила Кісь.

У випадках, коли діти військовозобов'язаного живуть за кордоном, дехто сумнівається – чи потрібно збирати підтверджуючі документи про те, що вони вчаться або працюють поза межами України.

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Адвокат відповіла: законодавча вимога збирати підтверджуючі документи про те, що онуки особи з інвалідністю (діти військовозобов'язаного) вчаться або працюють поза межами України – відсутня.

Водночас на практиці – виникає питання з підтвердження факту відсутності інших військовозобов'язаних осіб, зобов'язаних утримувати одного з батьків.

"Якщо наявність або відсутність другої з подружжя особи з інвалідністю, що не може його утримувати, може підтверджуватися свідоцтвом про шлюб та пенсійним посвідченням (або свідоцтвом про смерть чи свідоцтвом про розірвання шлюбу), то підтвердити відсутність інших повнолітніх дітей в особи з інвалідністю досить складно", - визнала юрист.

Вона розповіла, що органи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) відмовляють у наданні таких витягів з реєстру. Хоча довідково надають інформацію про факти реєстрації народження дітей на території України після 1950 року.

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"Але залишається питання щодо народження дітей як на території інших Республік СРСР, так і в інших країнах тощо. Тому така інформація органів РАЦС не є абсолютним та достовірним підтверджуючим документом", - розповіла експерт.

Тож на практиці, за словами юриста, від громадян вимагають докладати до заяви про відстрочку "Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)", в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

"Тим самим ТЦК та СП вирішують для себе питання з перевірки наявності або відсутності інших осіб, які законом зобов'язані утримувати одного з батьків. Форма акта передбачена у додатку 8 до постанови №560, а порядок його складання - у пункті 61 цієї постанови", - зауважила Кісь.

Водночас, за її словами, це стосується тільки подружжя та дітей особи з інвалідністю і не стосується онуків (дітей військовозобов'язаної особи).

Відстрочка по догляду за батьками, які хворіють

Для того, щоб оформити відстрочку по догляду за батьком чи матір'ю, які не є особами з інвалідністю, але хворіють і потребують постійного піклування, військовозобов'язаній особі (яка зайнята доглядом) потрібні документи:

які підтверджують родинні зв'язки – свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи (яка здійснює догляд) та свідоцтво про народження дружини (чоловіка);

які підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд;

про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, або Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), в якому зазначаються відомості про наявність (відсутність) інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд.

За словами Кісь, якщо питання щодо складання Акту цілком зрозуміле та "закриває" питання з доведення перед ТЦК та СП факту наявності (відсутності) інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд, то у випадку, якщо військовозобов'язаний отримує компенсацію на догляд, питання наявності інших працездатних членів сім'ї підлягає доведенню.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто і як може отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

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