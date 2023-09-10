Відстрочка від мобілізації студентам та викладачам: роз'яснення, як працюватиме ініціатива нардепів

Як вже відомо у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зміни стосуються тих, хто навчається у вишах, викладачів, працівників освіти та науковців. У тексті законопроєкту пропонується надавати право на відстрочку "здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Відстрочка від мобілізації: кому буде надана у випадку прийняття закону

Послідовність рівнів освіти, які надають право на відстрочку

Згідно з частиною 2 статті 10 Закону України "Про освіту" існують такі рівні освіти, які надають право мати відстрочку від мобілізації:

Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти.

Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти.

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти.

Фахова передвища освіта.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий).

Право на відстрочку можна отримати, якщо здобувати один із зазначених рівнів освіти. Крім того, необхідно здобувати освіту вищого рівня, ніж була до цього. Послідовність здобуття рівнів освіти у порядку від нижчого до вищого також зазначено у статті 10 Закону України "Про освіту". Наприклад, якщо чоловік має вже освіту магістра і вступає до вишу, щоб здобути бакалаврський диплом, права на відстрочку у нього не буде.

Вчитися лише до 30 років

Щоб навчатися та отримати відстрочку від мобілізації потрібно бути не старше 30 років. Навчання потрібно розпочати не пізніше року досягнення 30 років. Якщо в січні виповнилося 30 років, а чоловік вступив до вишу у вересні, він має право на відстрочку.

Чи будуть мобілізувати асистентів-стажистів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників

Як зазначає адвокат Юрій Бабенко асистентів та аспірантів прибрали із тексту абзаців 3 частини 2 статті 23 Закону. Але панікувати не потрібно.

За словами юриста, аспірант та асистент-стажист є здобувачами вищої освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту". Отже, ці особи матимуть право на відстрочку, за умови дотримання вищезазначених критеріїв щодо рівня освіти та віку.

До категорій наукових та науково-педагогічних працівників, які мають право на відстрочку пропонують додати наукових та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, щоб зберегти педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти чоловічої статі у віці до 60 років.

Зазначені зміни вступають в дію лише у разі їх прийняття Верховною Радою у цій редакції та підписання закону президентом. Кінцевий текст законопроєкту може бути змінений.

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