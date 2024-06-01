Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами – хто може отримати

Новий закон про мобілізацію в Україні вступив в силу 18 травня 2024 року. Ним передбачена відстрочка для військовозобов'язаних за сімейними обставинами. Зокрема, для громадян, які утримують трьох або більше дітей до 18 років, а також тих, хто виховує дитину з інвалідністю.

Відстрочку від призову на службу можна оформити за допомогою реєстру "Оберіг", який використовує дані з інших державних реєстрів для підтвердження права на відстрочку.

За сімейними обставинами можуть отримати звільнення від мобілізації:

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі матері або батьки, які виховують дитину до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники та прийомні батьки дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до 18 років.

Відстрочку також можуть отримати особи, які виховують дітей з інвалідністю, зокрема:

дитину з інвалідністю віком до 18 років;

дитину з важкими захворюваннями (перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади, рідкісні хвороби, онкологія, ДЦП, цукровий діабет І типу, хронічні хвороби нирок IV стадії тощо);

повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги, що підтверджується відповідним документом.

Відстрочка від мобілізації для догляду за людиною з інвалідністю або літньою людиною:

родичі, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або батьками, які потребують постійного догляду;

особи, які мають дружину/чоловіка або батьків з інвалідністю І-II групи (за умови відсутності інших утриманців);

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

особи, які здійснюють постійний догляд за інвалідом І групи або особою, що потребує постійного догляду (за відсутності інших доглядачів).

Нагадаємо, за новими правилами оповіщення під час мобілізації повістку можуть надіслати поштою – у яких випадках.

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