Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч окупантів: у британській розвідці пояснили чому

Ситуація на фронті для росіян є доволі нестабільною.

Нещодавній відступ російських окупантів із західної частини Херсона відбувся досить м’яко порівняно з попередніми великими відступами окупантів на території України.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікували сьогодні, 20 листопада.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна", - сказано у повідомленні.

Під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, при цьому значна частина цієї техніки була успішно знищена самими ж російськими військами, щоб не віддавати її українцям.

Британські військові зауважують, що після відведення своїх сил із західного берега річки Дніпро Росія продовжує надавати пріоритет переобладнанню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок.

За даними розвідки, російські підрозділи спорудили нові траншеї біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Звільнення Херсона

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Наші бійці зайшли до міста від ранку. Місцеве населення радісно зустрічало українських воїнів – співали пісні, розгортали національний стяг. Святкували містяни звільнення декілька днів на головній площі міста.

Наразі місто поступово повертається до нормального життя, тому що у Херсоні окупанти залишили людей без води, світла, зв’язку. Крім того, ДСНС розміновує територію.

Тим часом поліція разом з місцевими виявляють зрадників. Напередодні стало відомо, що двох колаборантів вдалося спіймати – їх прив’язали до стовпа.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

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