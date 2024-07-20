Відступ із Кринок: як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини — речник ЗСУ

Упродовж минулої доби на лівобережжі Херсонщини бійці ЗСУ відбили 5 штурмових дій російських окупантів. При цьому 4 атаки були в районі зруйнованого окупантами села Кринки, з якого ЗСУ відступили.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

За його словами, відступ із позицій у Кринках не змінив загальну ситуацію на цій ділянці фронту.

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“Не можна сказати, що ситуація змінилася. Я ще раз наголошу, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області, зокрема – і в районі населеного пункту Кринки”,– зауважив Лиховій.

Він також зазначив, що підрозділи ЗСУ продовжують виконувати завдання зокрема на островах Дніпра. Під час останніх штурмів російських окупантів втрат позицій тут не допущено.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на українських військових та іноземних експертів медіа стверджує, що складна і витратна операція із утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини в Кринках стала "марною".

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