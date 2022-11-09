Відступ РФ з Херсона: як відреагували російські пропагандисти і політичні діячі

Поки що головні "бунтівники" РФ - Кадиров і Пригожин - підтримали таке рішення.

У середу, 9 листопада, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу наказав відвести окупаційні війська на лівий берег Херсонщини.

ТСН.ua зібрав реакцію важливих політичних діячів РФ на цей "жест доброї волі".

Що сказав "заколотник" Пригожин

"Кухар Путіна" і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вважає, що Суровікін, який заявив про необхідність відступу, "вчинив як чоловік, який не боїться відповідальності".

Його слова наводить проросійське видання Еadaily.com.

За його словами, "це не переможний крок у цій війні, але важливо не агонізувати, не битися в параної, а зробити висновки та роботу над помилками".

Пригожин також сказав, що Суровікін на момент свого призначення "прекрасно розумів, що відбудеться у жовтні-листопаді, і чудово знає, які кроки будуть у майбутньому".

Крім того, олігарх не упустив можливості "вколоти" Шойгу, з яким у нього напружені відносини:

"Суровікін повинен вивести війська та врятувати тисячу солдатів, які знаходяться фактично в оточенні на території противника, яка повністю відрізана від шляхів постачання. Хто і навіщо давав вказівку займати цю позицію — це вже інше питання".

Фото: Associated Press

Кадиров: відступ Лапіна – зло, відступ Суровікіна – правильний вибір

Скнадальний глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підтримує рішення Міноборони РФ і командування в Україні вивести війська з правобережної частини Херсонської області.

Кадиров, який неодноразово критикував міністерство і генерала Лапіна за відступ з Лимана, тепер заявив, що генерал Сергій Суровікін "врятував тисячу солдатів, які опинилися в реальному оточенні".

"Про "здачу" Херсона не доводиться говорити. "Здавати" — це разом з бійцями. А Суровікін захищає солдат і займає більш вигідну стратегічну позицію — зручну, безпечну", — написав Кадиров у своєму Telegram-каналі .

Дон-дон визнав, що Херсон – дуже складна ділянка фронту без можливості стабільного регулярного підвезення боєприпасів та формування міцного, надійного тилу.

"Про те, що Херсон – важка бойова територія, знали всі з перших днів спецоперації. Бійці моїх підрозділів також повідомляли, що вести бої у цій місцевості дуже складно. Так, його можна втримати, можна організувати хоч якесь підвезення боєприпасів, але ціною будуть численні людські життя. І такий прогноз нас не влаштовує. Тому вважаю, що Суровікін вчинив як справжній бойовий генерал, який не боїться критики. Йому відповідати за людей. Йому видніше", – підсумував очільник Чечні.

Зазначимо, що на початку жовтня Кадиров звинуватив генерала Лапіна у втраті окупантами Лимана Донецької області. Дон-дон не раз дорікав Лапіну за провали окупантів на фронті, після чого генерала усунули з посади.

Пропагандистка Симоньян – про дорогу на Крим

"Я точно знаю, що це рішення нікому не було легким. Ні тим, хто його приймав, ні нам, хто розумів, що так буде і все одно молився, щоб так не було.

Бо альтернатива одна – покласти у голому степу угруповання, закидати тілами мобиків та відкрити дорогу на Крим", – зазначила Маргарита Симоньян у Telegram.

Фото: Getty Images

Її колега Володими Соловйов заспамив сторінки у соцмережах десятками ретвітів різних "експертів", які виправдовують відступ армії РФ з Херсона. Переказувати цей абсурд, звісно, немає сенсу.

Мовчання "грізного" Медведєва

А от любитель погрожувати ядерною зброєю та "судним днем", головний алкоголік РФ Дмитро Медведєв не прокоментував відступ військ з правобережжя Херсонщини. Хоча зазвичай, Медведєв любить гучні і нічим не підкріплені погрози.

Окупанти покидають правобережну Херсонщину

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ командувачу війни проти України Сергієві Суровікіну відвести окупаційні підрозділи на лівий берег Херсонщини.

радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

В ОК "Південь" відреагували на заяви РФ про відступ з Херсона, назвавши такі заяви "постановним шоу".

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни поки ще не почали масовано відводити війська. Також він спростував чутки, що між РФ та Україною можуть бути "договорняки".