Відступ росіян під Покровськом: експерт пояснив, чому це не ознака перемоги

Росія знімає війська з Покровська через нестачу резервів / © Getty Images

Реклама

Відступ російських окупантів у районі Покровська, про який раніше повідомляли у ЗСУ, пов’язаний із тактичними цілями армії РФ і свідчить про брак у них ресурсів.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

«Я б не говорив настільки про перемогу. Вони змінили фокус наступу. Їхні основні намагання — обійти Часів Яр і взяти під контроль трасу на Костянтинівку», — зазначив експерт.

Реклама

За його словами, Росія не змогла захопити Часів Яр за рік активних бойових дій, тому нині намагається обійти місто, зосередивши зусилля на напрямку до Костянтинівки. Для реалізації цього плану потрібні додаткові сили, яких на даний момент РФ не має.

«А сили взяти на даний момент нізвідки, тому вони знімають війська з Покровська, щоб перекинути їх на інші ділянки фронту», — пояснив Жирохов.

Водночас він наголосив, що це не означає втрату ініціативи з боку росіян: «Вони теж мають ініціативу і самі обирають, де розпочнуть літню кампанію. Протягом тижня-двох стане зрозуміло, яку ділянку фронту вони визначили як основну».

Нагадаємо, Володимир Путін поставив ціль до 9 травня: російські окупанти концентруються на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони збільшують інтенсивність бойових дій на цих напрямках, а також прагнуть витиснути ЗСУ з Курщини і Білгородщині.