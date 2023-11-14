“Відступ” росіян із лівобережжя Херсонщини: чому з’явилось таке повідомлення і що відбувається насправді

Системні зусилля ЗСУ призведуть до того, що російським військам дійсно доведеться або відходити на більш вигідні рубежі, або зрештою ми будемо нищити окупантів в тому числі і на лівобережжі.

13 листопада російські пропагандисти повідомили про відступ окупаційних військ з лівобережжя Херсонщини, а потім зняли це повідомлення. Цей хід можна вважати одним із способів “продати” цю війну російському населенню, адже ситуація не полі бою складається не на користь військово-політичного керівництва РФ.

Таку думку висловив в ефірі “1+1” експерт з міжнародної безпеки Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

“Найголовніше це те, що це насправді дуже яскравий маркер того, що російська пропаганда живе в своєму абсолютно відірваному від реальності бойових дій світі. Власне саме російська пропаганда з точки зору путінського режиму є основою для того, щоб формувати повсякденну реальність для російського населення”, — зазначив експерт.

Чому з’явилось повідомлення

“Якщо говорити про те, що відбулося з цим повідомленням, що власне сталося із російською пропагандою і як це корелюється з тим, що відбувається зараз на полі бою, то очевидно, що з точки зору інформаційного протиборства, російська пропаганда зараз намагається шукати якісь додаткові, можливо певні новаторські інструменти того, як можна продовжувати “продавати” цю війну власному населенню”, — прокоментував він.

“І це при тому, що об’єктивна реальність на полі бою складається не зовсім на користь російського керівництва і того, що російське військово-політичне керівництво вкладає в стратегічні пріоритети і цілі цієї війни”, — додав Тарас Жовтенко.

Мета “вкиду”

Він зауважив, що в цій конкретній ситуації бачить подвійну мету в такому дивному ході російських пропагандистів.

“Перша — спробувати дезорієнтувати командування Збройних сил України, принаймні створити певні обставини і певну ілюзорну ситуацію того, що дійсно російські війська готуються до відступу. Тим більше, що вони в цьому інформаційному повідомленні використали стандартну шаблонну заготовку, яка так само як і “отріцатєльноє наступлєніє” і перегрупування військ по суті передає те, що росіяни просто тікають з поля бою”, — розповів експерт.

Він додав, що перегрупування — це в їхньому розумінні відхід на більш вигідні рубежі.

“Тобто з одного боку це спроба дезорієнтувати командування Збройних сил України на стратегічному і оперативно-тактичному рівні, а з іншого боку, мені здається, що це в тому числі проба нових інструментів з точки зору впливу російської пропаганди власне на безпосередньо російське населення”, — зазначив Тарас Жовтенко.

Що відбувається насправді

“Ми чудово розуміємо, що так чи інакше, але системні зусилля Збройних сил України в цьому випадку призведуть до того, що російським військам дійсно доведеться або відходити на більш вигідні рубежі, як каже їхня пропаганда, тобто фактично відступати, або зрештою ми будемо нищити російських окупантів в тому числі і на лівобережжі України”, — прокоментував експерт.

Зрештою, за його словами, російська пропаганда розуміє, що їм треба готуватися до такого сценарію розвитку подій.

“Мені здається, що вони зараз протестували такий хід, коли це може бути оголошено офіційно, а потім це інформаційне повідомлення може бути просто скасоване. Це купить трохи часу російській пропаганді і російському військово-політичному керівництву для того, щоб нівелювати цю ситуацію, коли вона станеться насправді”, — висловив припущення Тарас Жовтенко.

“Тобто умовно кажучи, якщо змоделювати розвиток подій таким чином, що російські війська дійсно будуть змушені відступати з цього напрямку і це дійсно буде відбуватися на полі бою, то повторення такого ходу з публікацією, а потім скасуванням інформаційного повідомлення, на певний час дозволить російському військово-політичному керівництву зорієнтуватися і націлити пропагандистів на якусь іншу проблему, якою можна буде компенсувати для російського населення негатив від того, що насправді буде відбуватися”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відступ росіян із лівобережжя Херсонщини! Чому з’явилось повідомлення і що відбувається насправді?

Нагадаємо, 13 листопада російські пропагандистські видання опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони РФ про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі". Проте за деякий час повідомлення видалили.

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