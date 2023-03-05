"Фронт посиплеться до російських кордонів": Пригожин розповів, що станеться при відході від Бахмута вагнерівців

На думку Пригожина відступ "вагнерівців" також може призвести і до деокупації Криму.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт посиплеться до російських кордонів.

Слова Пригожина поширили російські Telegram-канали.

За його словами, відступ російських військ викличе "ефект пружини". А це свідчить про те, що українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне та вийдуть на територію Росії.

"Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може й далі посиплеться. Загалом, ситуація буде несолодка взагалі для всіх формувань воєнізованих, які захищають інтереси Росії", — заявив Пригожин.

Також на думку Пригожина, відступ "вагнерівців" може призвести до деокупації Криму та іншими небажаними для РФ наслідками.

"Тому сьогодні ПВК "Вагнер" є цементом на самій верхівці, те, що стабілізує і не дає противнику прорватися. Якщо ми відійдемо, ми увійдемо в історію, як люди, які зробили основний крок для програшу у війні", — заявив Пригожин.

Він додав, що у Міноборони можуть намагатися покласти провину за провал на групу найманців, і тому не дають їм боєприпасів, озброєння і не дозволяють поповнювати особовий склад за рахунок ув'язнених.

Додамо, в Інституті вивчення війни зазначають, що з 2 по 4 березня ПВК "Вагнер" відкрила щонайменше три рекрутингові центри. Відомо, що вони працюють на базі російських спортивних клубів.

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