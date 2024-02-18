Відступ з Авдіївки: бійці 3-ї ОШБр виконали один із найскладніших маневрів у війні

Українські штурмовики провели низку операцій з нанесення максимального ураження ворогу, знищення його особового складу та техніки та вдало відступили на визначені позиції.

Бійцям третьої штурмової бригади, яких перевели на посилення захисту Авдіївки, довелося виконати один із найскладніших маневрів у війні — під час ведення бою відступити на визначені рубежі за містом.

Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін в ефірі “1+1”.

За його словами, з перших днів в Авдіївці було зрозуміло, що стримати наступ росіян, які виставили величезну кількість своїх підрозділів, не вдасться.

“Це були бригади одразу двох російських армій. Співвідношення сил було неспівмірні не тільки для стабілізації, але й для стримування. Сил противника було достатньо не тільки для захоплення Авдіївки, але й ще кількох населених пунктів”, - зауважив він.

Перебуваючи в Авдіївці, повідомив Жорін, бійці 3-ї ОШБр провели низку операцій з нанесення максимального ураження ворогу, знищення його особового складу та техніки. При цьому головну роль відігравав особистий героїзм бійців, які у ближньому контакті знищували особовий склад та техніку ворога, оточуючи та відрізаючи його під час кривавих вуличних боїв.

“Найбільше постраждали від нас 74-а, 55-а і 114-а бригади. Це ті російські бригади, які ми змогли розірвати в вуличних боях”, - зазначив Жорін.

За приблизними підрахунками, внаслідок вдалих дій українських штурмовиків окупанти втратили до 1,5 тисячі вбитими, до 3,5 тисячі пораненими і не менше 20 одиниць броньованої техніки.

“Але було очевидно, що втримати місто не вдасться і почалося перегрупування сил з міста Авдіївка на визначені рубежі. Вихід з бою — один з найскладніших маневрів, коли ти перебуваєш в бою, але повинен відтягнути свій підрозділ на вигідне тактичне положення. Не можна допустити паніки і хаосу, потрібно сплановано, поетапно все це провести і вести бій з противником, щоб він не влаштував за тобою погоню”, - розповідав Максим Жорін.

Цей надзвичайно складний маневр бійцям 3-ї ОШБр вдалося здійснити, при цьому вони надавали допомогу деяким іншим підрозділам Сил оборони.

“На даний момент ми продовжуємо виконувати задачі поблизу населеного пункту Авдіївка. Знаходимося на тих рубежах, які нам визначені командуванням. Наступальні дії ворога продовжуються, ворог замінив ті бригади, які ми розбили і розірвали, на укомплектовані, які були позаду. Тут ще важливо розуміти, що коли ми говоримо російські бригади, то йдеться про повноцінні, укомплектовані за штатом підрозділи з повним складом техніки та особовим складом. У нас такої комплектації нема”, - зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, керівник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій раніше повідомив, що виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.

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