Відступ з Авдіївки: у Reuters назвали наслідки окупації міста

У виданні припускають, що захоплення Авдіївки, ймовірно, зміцнить моральний дух в Росії напередодні перевиборів Путіна.

Падіння Авдіївки є найбільшим здобутком російських окупантів з моменту захоплення міста Бахмут у травні 2023 року.

Про наслідки захоплення Авдіївки йдеться у статті Reuters.

При цьому Москва стверджує, що деякі українські сили все ще залишаються на території Авдіївського коксохімічного заводу, хоча жодних доказів цьому не наводить.

Російське пропагандисти показали, як в Авдіївці зняли синьо-жовті українські прапори та підняли свій триколор, у тому числі над коксохімом.

"Авдіївка пережила десятиліття конфлікту. Це має особливий символізм для Росії, оскільки в 2014 році місто ненадовго захопили підтримувані Москвою бойовики, які захопили частину східної України, але потім були відвойовані українськими військами, які побудували великі укріплення", – йдеться у статті.

У виданні припускають, що захоплення Авдіївки, ймовірно, зміцнить моральний дух в Росії напередодні перевиборів Путіна наступного місяця.

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що Авдіївка показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим бомбам (КАБам) і далекобійній зброї для знищення формувань противника. За його словами, потрібні також артилерійські снаряди.

Головком ЗСУ Олександр Сирський, який недавно прийняв командування українськими Збройними силами під час серйозних перестановок, запевнив, що українські сили повернулися на більш безпечні позиції за містом, "щоб уникнути оточення та зберегти життя та здоров'я військовослужбовців".

"На цей час росіяни не знижують темпів наступу. Ми продовжуємо утримувати рубіж в районі Авдіївки", – йдеться в повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в Авдіївці окупанти розстрілювати цивільних, які чекали на "рускій мір".

За інформацією аналітиків DeepState, окупанти розстріляли полонених українських військових на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дорога до Авдіївки всіяна нашими трупами!" Що насправді відбувається?! Правда від військових!