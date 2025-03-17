Відступ ЗСУ в Курській області: військовий експерт розповів про виведення військ

На сьогодні операція все ще триває.

Українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.

Про заявив директор Defense Express Сергій Згурець в ефірі одного з телеканалів, пише "Главком".

Було два етапи виведення Сил оборони: перший — до Суджі, другий — із Суджі до українського міста Суми. За словами Згурця, "загалом операція з виведення підрозділів була цілком ефективною і вдалою", з огляду на кількість українських військ та вузький прохід для виходу.

Експерт також повідомив, що на сьогодні операція триває. ЗСУ все ще утримують деякі ділянки на території країни-агресорки, перейшовши в оборону з використанням коротшої логістики. Своєю чергою, російська армія намагається продовжувати там свої дії, використовуючи ініціативу на двох ділянках – на заході та сході від дороги, яка веде на Суми.

"Є спроби штурмовими діями пробиватися на нашу територію, щоб загрожувати логістиці. Але ця ситуація стає дзеркальною для противника, бо ці обмеження щодо логістики стосуються і російських військ", – розповів Згурець.

Директор Defense Express вважає: з огляду на виснаження росіян, загрози наступу на Суми наразі немає.

Нагадаємо, видання New York Times пише про те, що Україна відступила майже з усієї території Курщини, за винятком невеликої ділянки поруч з кордоном.

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