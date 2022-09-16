Відступули не просто так: стало відомо, яку загрозу окупанти залишили під мостом в Балаклії

Міст при в'їзді в Балаклію був замінований 400 кілограмами тротилу.

Стали відомі подробиці замінування моста при в’їзді в Балаклію. Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що вибухотехніки виявили там 400 кг тротилу.

Як розповіли ТСН.ua в Нацполіції, вибухівка була прикріплена до опор цього моста. Загроза була знешкоджена вибухотехніками Нацполіції.

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник повідомив нам про руйнівну силу такої кількості вибухівки.

“Звичайний патрон до автомата Калашнікова – це півтора грама вибухівки, осколочна граната – це 60 грамів, протипіхотна міна – у межах 400 грамів, протитанкова міна, яка розриває гусеницю та катки – від 5 до 7 кг. Артилерійський важкий снаряд може містити у межах 10 кг вибухівки, ракета “Точка У” – це 460 кг вибухівки, “Кінжал”, яким вдарили по гідроспорудах - у межах 500 кг вибухівки. Тобто 400 кг – це дуже багато”, - повідомив нам Петро Черник.

Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

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