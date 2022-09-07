Відсутні частини тіла та багато порізів: РФ передала тіло волонтера з Британії, якого закатували окупанти

Росія передала Україні тіло британського волонтера Пола Урі.
У покійного відсутні частини тіла та багато порізів, які свідчать, що громадянина Великої Британії росіяни закатували.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Омбудсмен повідомив, що після 1,5 місяці перемовин Російська Федерація повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі.
"В липні ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Урі “внаслідок хвороби і стресу”, а сьогодні 7 вересня отримали понівечене тіло. Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні", - написав Лубінець.
Він зазначив, що Пол Урі загинув через жорстокі катування російських окупантів.
"Вбивство волонтера Пола Урі через катування - воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для Путіна. Російська Федерація вчергове показала світу своє людожерське обличчя", - наголосив Лубінець.
Нагадаємо, посол у Британії розповів, чи допомагатиме Ліз Трасс Україні.
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