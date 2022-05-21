Відсутність бензовозів і різниця в коліях з Європою може затягнути паливну кризу ще на кілька місяців

Відсутність бензовозів і різниця в коліях з Європою може затягнути паливну кризу ще на кілька місяців

Уже від наступного тижня в Україну почнуть доправляти пальне з Польщі – 25 тисяч тонн.

Ще одне антикризове рішення вже нашого уряду - це відмова від державного регулювання цін на заправках. Усе це вкупі, кажуть чиновники, дозволить нормалізувати ринок пального, йдеться в ТСН.

Черги у кілька кілометрів і суворі обмеження по літражу, а на деяких заправках - взагалі, видача лише по паливним талонам.

Киянки Оля і Настя в черзі познайомились і подружились. За бензином полюють другий день. «Переді мною вчора закрили, просто під носом. У мене машина тут просто стала, мені хлопець налив 5 літрів, щоб я могла просто доїхати додому і зранку повернутись», - каже Настя.

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Сьогодні до черги встали щойно закінчилася комендантська година. «Я хочу поїхати до бабусі до Чернігова, бо там взагалі, ні вікон, ні дверей. Нічого немає», - каже дівчина.

Експерти пояснюють причини оцих довжелезних черг. «Ми втратили 100% джерел, які в нас були до війни. 80% це був імпорт Росія, Білорусь та море», - каже директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Ще 20 втрачених відсотків - власне виробництво. Зупинилась робота Кременчуцького НПЗ. Його кілька разів накрили російськими ракетами. Резерву теж майже не стало і теж через масовані обстріли нафтосховищ. Тому тепер все наше пальне - європейське.

І доставити його в Україну ще та задачка. «Ми не маємо доступу до танкерів напряму. Вони не можуть прийти і вивантажитись в Україні. Вони можуть тільки прийти або до Польщі, або до Румунію і звідти треба везти. А у нас різні залізничні колії, треба переставляти потяги», - пояснює радник міністра енергетики України Олександр Харченко .

Не вистачає і бензовозів.«Бензовозів нам бажано мати 3500-3700 на те, щоб возити паливо, а доступно, якщо от все приплюсувати, десь 1500», - додає радник.

А ще ж і бюрократичні перепони - страхування, оформлення водія.

А поки черга на заправку повільно рухається. Щоб вистояти, треба витратити повноцінний робочий день. Але і ціни вже інші.

«На цій заправці 4 дні тому я заправлялася на 10 гривень дешевше. А до війни, то це можна було в золоті ходити», - каже дівчина з черги.

Ціни ростуть, бо уряд зважився відпустити ціни у вільне ринкове плавання. "Уряд сказав, очікує 52-58 гривень на фінальних заправках. Я, чесно кажучи, очікую 60-65", - додає Харченко.

Експерти фінансового ринку кажуть, ціни стабілізуються, коли зникне дефіцит пального. А зникне він ще не скоро, аналітики називають термін від півтора до трьох місяців. І цей термін залежить і від кожного, українці мають навчитися економно використовувати паливо.

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