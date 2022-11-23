Відсутність електрики в Україні: у Зеленського розказали, в які регіони вдалось повернути світло

Електрику повернули в кілька областей України.

Російські терористи у середу, 23 листопада, вкотре масштабно обстріляли українську енергетичну систему. Наразі в деякі регіони вдалось повернути світло.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб повернути українцям світло. У Зеленського повідомили про результати роботи в регіонах:

Львівська область : регіон заживлено на 90%.

: регіон заживлено на 90%. Одеська область : вдалось повернути водопостачання та тепло. Триває підключення електрики.

: вдалось повернути водопостачання та тепло. Триває підключення електрики. Запорізька область - повністю заживлено.

- повністю заживлено. Чернівецька область - заживлено, тривають стабілізаційні відключення.

- заживлено, тривають стабілізаційні відключення. Чернігівська область - заживлено, починають підключати споживачів електрики.

- заживлено, починають підключати споживачів електрики. Волинська область - заживлено. Підключено об‘єкти критичної інфраструктури. Далі - побутові споживачі.

- заживлено. Підключено об‘єкти критичної інфраструктури. Далі - побутові споживачі. Київська область - електрику повернули 20% споживачів.

- електрику повернули 20% споживачів. Рівненська область - підключена критична інфраструктура.

- підключена критична інфраструктура. Черкаська область - підключена критична інфраструктура та частина побутових споживачів.

- підключена критична інфраструктура та частина побутових споживачів. Івано-Франківська область - заживлено, тривають стабілізаційні відключення.

- заживлено, тривають стабілізаційні відключення. Київ - заживлено. Підключають критичну інфраструктуру, далі - споживачів.

- заживлено. Підключають критичну інфраструктуру, далі - споживачів. Тернопільська область - заживлено.

- заживлено. Хмельницька область - заживлено. Працює критична інфраструктура, вже підключено частину побутових споживачів.

- заживлено. Працює критична інфраструктура, вже підключено частину побутових споживачів. Харківська область - триває підключення споживачів.

- триває підключення споживачів. Миколаївська область - триває підключення споживачів.

- триває підключення споживачів. Дніпропетровська область - триває підключення споживачів.

Ракетні обстріли України 23 листопада

Російські терористи 23 листопада знову масштабно обстріляли Україну ракетами. Через це більшість регіонів залишилось без води та електрики.

Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. На місці трагедії загинуло 4 людей.

У Києві окупанти влучили у житловий будинок. Через ракетні обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Київ та область залишилася без електрики, частково без тепла та води. Електроенергії на Київщині не буде протягом доби. У столиці призупинене постачання води.

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