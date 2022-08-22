"Відсутність контрнаступу ЗСУ": Жданов озвучив тривожну тенденцію через недостатню кількість озброєння

Військовй експерт зазначив, що поки немає передумов того, що ЗСУ завтра підуть у контрнаступ.

Масштабний контрнаступ ЗСУ на півдні України поки не почався. Однак російських окупантів вдалося фактично заблокувати на правобережній частині Херсонської області.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів виданню Politeka.

За його словами, головна проблема – відсутність необхідної кількості зброї для контрнаступу.

"Наскільки я розумію і дивлюся на ті пакети допомоги, які сьогодні нам оголошують наші західні партнери, особливо США, на жаль не бачу того озброєння, яке могло б сприяти розвитку нашого контрнаступу. А саме – артилерії, танків, бойових броньованих машин. Боєприпаси – так, дають; артилерію – дуже потроху, про танки мова не йде взагалі, бойові броньовані машини – теж дають потроху. Дають, але дуже мало", - резюмував він.

Нагадаємо, Залужний назвав кількість загиблих у війні з РФ українських воїнів.

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