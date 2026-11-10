«Відсутність лідерства та підготовки»: генерал США пояснив величезні втрати РФ на війні

Втрати РФ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Неефективне планування бойових операцій, брак командирських якостей та непідготовленість військовослужбовців є одними з головних причин масштабних втрат Росії у війні проти України.

Таку думку в ефірі Fox Business висловив Джек Кін — генерал армії США у відставці, який раніше обіймав посаду заступника начальника штабу американської армії.

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Він зауважив, що нинішні втрати російських військ не є безпрецедентним явищем для історії країни. Як приклад Кін згадав Другу світову війну, під час якої Радянський Союз втратив десятки мільйонів людей у протистоянні з нацистською Німеччиною.

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«Так було завжди, знаєте, вони втратили 22–23 мільйони людей у боротьбі з німцями. І ці втрати були настільки значними саме з цієї причини. Звісно, серед них були й мирні жителі, але їхні військові втрати були настільки ж високими, що значною мірою пояснюється тим, як вони вирішили вести бойові дії. І саме так вони чинять і сьогодні. Я маю на увазі, що у них є певний маршрут, яким вони намагаються просуватися до українців, і коли вони просуваються цим маршрутом, солдати гинуть», — заявив генерал.

За словами Кіна, російське командування не робить належних висновків із попередніх невдач. Зокрема, окупанти знову й знову використовують ті самі маршрути для наступу, через що їхні втрати лише зростають.

Серед ключових причин загибелі російських військових генерал назвав відсутність нестандартних рішень, слабке керівництво та брак належно навчених бійців.

Окремо Кін звернув увагу на стратегічний прорахунок Путіна на початку повномасштабного вторгнення. Російський диктатор розраховував на швидку перемогу, однак війна затягнулася на роки, а її людська ціна виявилася надзвичайно високою для обох сторін.

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«Відсутність уяви, відсутність лідерства та відсутність підготовлених солдатів значною мірою сприяють загибелі людей. І те, про що я говорив раніше, — це саме та класична стратегічна помилка, якої Путін тут припустився. Він думав, що все буде легко і закінчиться за лічені тижні. А, як ви знаєте, ми наближаємося до кінця п’ятого року бойових дій. І це так сумно з точки зору тієї ціни, яку заплатили обидві сторони», — додав генерал.

Раніше повідомлялося, що конфіденційні дані Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), отримані хакерами, свідчать, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 400 тисяч російських військових.

Ми раніше інформували, що Російська армія зазнає рекордних втрат на війні в Україні, лише за перший тиждень листопада Сили оборони ліквідували понад 16 тисяч загарбників.

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