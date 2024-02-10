Відсутність переваги: авіація РФ зазнає великих втрат на війні – міжнародні аналітики

Росіяни так і не здобули перевагу у повітряному просторі на фронті.

Військово-повітряні сили Росії продемонстрували слабкі результати у війні проти України, зазнавши значних втрат деяких ключових літаків.

Про це йдеться в аналітичній довідці Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"Між ворогами залишається паритет у повітрі, а не перевага в повітрі, і це ситуація, яку Україна має підтримувати", – йдеться у публікації.

IISS зазначає, що російські Військово-космічні сили (ВКС) не змогли завоювати контроль неба попри свою перевагу у чисельності над Повітряними силами ЗСУ тому що були неефективними.

Росія втратила близько 40% ударних вертольотів Ка-52, а також значну частину своїх Мі-35 і Мі-28 від початку повномасштабного вторгнення.

Парк вертольотів радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1 скоротився принаймні на 20%. Знищення літака дальнього радіовиявлення А-50 і пошкодження командно-штабного літака Іл-22М також стало ударом по оперативній спроможності і моральному стану ВКС.

Аби зменшити втрати, авіація Росії все більше покладається на дистанційну зброю. Окупанти все частіше використовують літаки Су-34 для скидання авіабомб, які можна випускати з більшої дистанції, щоб уникнути українських систем протиповітряної оборони малої дальності.

Частина бойових втрат РФ була компенсована новими поставками. Так, російська промисловість поставила ВКС щонайменше шість Су-34 2023 року, згідно з даними.

Російські ВКС, ймовірно, отримали партію з 24 літаків Су-34, замовлених у червні 2020 року. Також 2023 року ВКС РФ отримав не менше десяти багатоцільових винищувачів Су-35, а також два Су-30.

Також були поставки винищувачів-штурмовиків Су-57.

"Однак залишається невизначеним те, чи зможе Росія досягти мети ВКС – отримати понад 70 запланованих Су-57 до 2027 року, враховуючи темпи виробництва та тиск на оборонну аерокосмічну промислову базу через російсько-українську війну. Високий рівень використання деяких типів тактичних літаків також збільшує попит на їхнє технічне обслуговування та підтримку, створюючи додаткове навантаження на промисловість", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, WSJ писало, що на Заході – гостра проблема з виробництвом зброї, Росія і Китай випереджають.

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