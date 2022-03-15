Відсутність законів та роботи: у РНБО розповіли, щоб загрожувало Україні у випадку поділу на "республіки"

Відсутність законів та роботи: у РНБО розповіли, щоб загрожувало Україні у випадку поділу на "республіки"

У таких "республіках" немає ніяких умов для нормального життя.

Президент країни-окупанта Володимир Путін планував поділити Україну на кілька маріонеткових "республік". Якби його плани здійснились, то це б загрожувало громадянам країни тотальним безробіттям, браком ліків та продуктів харчування.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

8 років тому "путінський режим" створив ОРДЛО і знищив там все, що могло б нагадувати населенню про цивілізоване життя:

Внутрішній паспорт "республіки" діє лише в межах "республіки". Із цим "документом" можна відвідати Росію, а для поїздки до сусідньої "республіки" треба замовляти спецперепустку

У "молодих республік" немає власного законодавства і не працює судова, законодавча, виконавча влада

За 8 років не створено жодного нового робочого місця.

В аптеках немає ліків, які потрібні при лікуванні або для профілактики багатьох захворювань.

Відсутня якісна їжа та дитяче харчування.

"Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, тепер колабораційна діяльність в Україні карається тюремним ув’язненням терміном на 15 років", - наголосили в РНБО.

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