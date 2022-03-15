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Відсутність законів та роботи: у РНБО розповіли, щоб загрожувало Україні у випадку поділу на "республіки"

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Відсутність законів та роботи: у РНБО розповіли, щоб загрожувало Україні у випадку поділу на "республіки"

Associated Press

У таких "республіках" немає ніяких умов для нормального життя.

Президент країни-окупанта Володимир Путін планував поділити Україну на кілька маріонеткових "республік". Якби його плани здійснились, то це б загрожувало громадянам країни тотальним безробіттям, браком ліків та продуктів харчування. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

8 років тому "путінський режим" створив ОРДЛО і знищив там все, що могло б нагадувати населенню про цивілізоване життя:

  • Внутрішній паспорт "республіки" діє лише в межах "республіки". Із цим "документом" можна відвідати Росію, а для поїздки до сусідньої "республіки" треба замовляти спецперепустку
  • У "молодих республік" немає власного законодавства і не працює судова, законодавча, виконавча влада
  • За 8 років не створено жодного нового робочого місця.
  • В аптеках немає ліків, які потрібні при лікуванні або для профілактики багатьох захворювань.
  • Відсутня якісна їжа та дитяче харчування. 

"Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, тепер колабораційна діяльність в Україні карається тюремним ув’язненням терміном на 15 років", - наголосили в РНБО. 

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