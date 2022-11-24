Відсутність зв'язку в Україні: Федоров розповів, в яких областях вже вдалося налагодити мережу

В Україні зв’язок поступово відновлюється. Проте в деяких регіонах ситуація поки що залишається складною.

Зв’язок в Україні поступово відновлюється. Є регіони, де ситуація з роботою базових станцій, найкраща.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, найкраща ситуація зі зв’язком зараз у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. Водночас у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

“Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше. Дякую кожному оператору та енергетику. Щодня ви робите велику справу”, - наголосив Михайло Федоров.

Яка ситуація з повним блекаутом в Україні

Російські окупанти 23 листопада завдали по Україні чергового ракетного удару. Поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури та в житлові будинки. Масовані ракетні атаки окупантів на енергетичну структуру призвели до перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

Вже 24 листопада до мережі почали поступово підключати міста України. Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.

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