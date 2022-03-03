Відсутня електроенергія, вода і тепло: як живе Маріуполь, обстріляний армією РФ

Відсутня електроенергія, вода і тепло: як живе Маріуполь, обстріляний армією РФ

У місті проблеми з мобільним зв'язком.

У Маріуполі, який потерпає від обстрілів російської армії, ситуація складна.

Про це повідомили у міській раді.

Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли. Крім того, є проблеми із мобільним зв'язком.

"На даний момент співробітники комунальних підприємств та ДТЕК очікують, коли настане період тиші, щоб розпочати відновлення основних ліній електропостачання та водопостачання Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією. Крім того, вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.

"Усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті. Але ситуацію суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя", йдеться у повідомленні.