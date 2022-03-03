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Відсутня електроенергія, вода і тепло: як живе Маріуполь, обстріляний армією РФ

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Відсутня електроенергія, вода і тепло: як живе Маріуполь, обстріляний армією РФ

У місті проблеми з мобільним зв'язком.

У Маріуполі, який потерпає від обстрілів російської армії, ситуація складна.

Про це повідомили у міській раді.

Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли. Крім того, є проблеми із мобільним зв'язком.

"На даний момент співробітники комунальних підприємств та ДТЕК очікують, коли настане період тиші, щоб розпочати відновлення основних ліній електропостачання та водопостачання Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією. Крім того,  вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.

"Усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті. Але ситуацію суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя", йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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