Відтепер 150 км – вже не межа для ударів ЗСУ по російських літаках — Братчук

Відтепер 150 км — вже не межа для бойової роботи Повітряних сил України по ворожих літаках РФ.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, коментуючи заяву ПС про роботу ЗСУ по літаках РФ за 150 км від фронту.

“Дуже важливою, на мою думку, стала заява, яку напередодні ввечері зробив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал Олещук, про те, що сьогодні відстань у 150 км для бойової роботи Повітряних сил України вже не є межею. І я впевнений, що цю інформацію, звісно, в першу секунду її опублікування отримали й російські льотчики. Якщо від них це не приховують. Якщо приховують, то комусь із них найближчим часом це доведеться перевірити на собі”, — сказав Братчук.

Водночас він зазначив, що російська авіація ще не зазнала достатніх втрат, щоб триматися якнайдалі від України. Однак удари були для неї болісними, як наслідок — активність стає меншою.

“Намагаються літати у Чорному морі. Зокрема, у нас [на півдні України] фактично щодня намагаються завдавати точкових ракетних ударів, використовуючи для цього авіацію. Але якщо так триватиме з нашого боку, я розумію, що 150 км — це вже не межа для українських Повітряних сил, то така активність, звісно, спадатиме. І це у будь-якому разі позначатиметься позитивно на театрі воєнних дій, який сьогодні у нас є на суші”, — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про те, що розрахунки зенітних ракетних військ, які постійно полюють на російські винищувачі, здійснили бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км, не уточнюючи, якоюсь зброєю.

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