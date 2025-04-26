Відтермінування остаточного зникнення України: Портников назвав наслідки задоволення вимог РФ

Журналіст Віталій Портников назвав наслідки окупації Росією чотирьох областей України / © ТСН.ua

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Якщо віддати Росії контроль над всією територією чотирьох областей України — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької — вона створить плацдарм для подальшого наступу своєї армії окупантів.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

«Ми бачили інтерв’ю прессекретаря президента Росії, який сказав кілька днів тому, що вогонь припиниться тільки після того, як українські війська залишать територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це і є їхня чітка позиція — „можемо почати перемовини про припинення вогню тоді, коли нам без бою будуть здані всі ці великі території: українська армія залишить Краматорськ, Слов’янськ, Запоріжжя, Херсон, тоді ми почнемо з ними говорити, тому що тоді будемо тримати їх за горло“. Ви ж розумієте, в чому їхня ідея?» — зауважив журналіст.

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Він пояснив, що ці вимоги Кремля взагалі не передбачають мирних перемовин. Вони мають на меті поставити Україну у таке становище, в якому можна буде говорити лише про капітуляцію Києва.

«Віддати чотири області в адміністративних кордонах, враховуючи, що на кордонах цих областей немає значних фортифікаційних споруд, і це велика територія плацдарму для подальшого наступу, з якої відкривається абсолютно нова стратегічна перспектива, — це просто відтермінувати момент остаточного зникнення Української держави з політичної мапи світу чи принаймні виходу російських військ на річку Дніпро. Ось Дніпро може стати останньою природною фортифікацією, де російські війська ще можуть бути зупинені. Але в такій ситуації, звичайно, територія до Дніпра, може бути повністю окупована росіянами, якщо хтось вирішить без бою віддавати території Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя. Просто треба розуміти цю небезпеку. І, звичайно, передача всієї Херсонської області залишає оперативний простір для окупації Миколаївської та Одеської областей», — наголосив Портников.

Він також звернув увагу, що Путін хоче позбавити Україну виходу до Чорного моря, а також утворити коридор до Придністров’я з подальшим приєднанням до своєї зони впливу всієї Молдови.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що попри складну ситуацію з переговорами, Україна має шанс покращити свої позиції, а Європа дедалі активніше включається у процес. Втім, мир буде, але не скоро.