Відтворюють Голодомор: російські військові обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)

Російські окупанти спеціально обстрілюють пшеничні поля України запальними снарядами, внаслідок чого виникають пожежі.

Аби врятувати український врожай, ЗСУ гасять пожежі.

Про це Єрмак написав у соцмережі та опублікував відео.

Також читайте ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське (мапа)

"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай. Наші воїни гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" має бути зупинено", - йдеться у його дописі.

Він додав, що Україна із союзниками обговорює шляхи вирішення продовольчої кризи, спричиненої через дії російської армії.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що блокада Росією чорноморських портів України може спровокувати голодну смерть для мільйонів людей у всьому світі. Йдеться про 11-19 мільйонів людей. Зокрема, це стосується населення африканських країн.

Розводять руками: українські фермери не знають, куди і як вивозити своє зерно

Читайте також: