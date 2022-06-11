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Відтворюють Голодомор: російські військові обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)

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Відтворюють Голодомор: російські військові обстрілюють українські поля запальними снарядами (відео)

Фото: pixabay.com

Російські окупанти спеціально обстрілюють пшеничні поля України запальними снарядами, внаслідок чого виникають пожежі.

Аби врятувати український врожай, ЗСУ гасять пожежі.

Про це Єрмак написав у соцмережі та опублікував відео.

"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай. Наші воїни гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" має бути зупинено", - йдеться у його дописі. 

Він додав, що Україна із союзниками обговорює шляхи вирішення продовольчої кризи, спричиненої через дії російської армії.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що блокада Росією чорноморських портів України може спровокувати голодну смерть для мільйонів людей у всьому світі. Йдеться про 11-19 мільйонів людей. Зокрема, це стосується населення африканських країн.

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