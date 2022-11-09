"Відведення військ РФ на позиції 23 лютого": Жданов пояснив, чому на це не можна погоджуватися

Останнім часом дедалі частіше звучить інформація про можливі переговори РФ та України.

Повне виведення військ армії Російської Федерації за межі кордонів станом на 23 лютого 2022 року – це не компроміс, а відтермінування ще однієї війни.

Про це 9 листопада розповів військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю Politeka.

"Це не компроміс, це відтермінування ще однієї війни. Ви хочете ще одну війну? Тільки третя війна буде кривавіша, ніж ця. Подивіться на 2014 рік, яка тоді була бойова активність, і які бойові дії 2022 року. Це не призведе ні до чого хорошого", - наголосив Жданов.

Повномасштабна війна та можливі переговори РФ та України

Кремлівський диктатор Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

За декілька днів після цього, 24 лютого, Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

У перші місяці вторгнення російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів, однак успішних результатів вони не принесли.

Останнім часом у ЗМІ почала все активніше з'являтися інформація та заяви деяких офіційних осіб про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією для завершення війни.

Так, газета La Repubblica написала, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією в разі, якщо Україна відвоює Херсон.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив що головна умова для переговорів з Росією – це відновлення територіальної цілісності України.

На початку листопада президент Володимир Зеленський назвав п'ять умов, за яких можливі переговори з Кремлем: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.

У середу, 9 листопада, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

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