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Відведення військ з прикордонних районів Білорусі та прізвища російських інженерів, які обстрілюють Україну: головні новини ночі 25 жовтня

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Відведення військ з прикордонних районів Білорусі та прізвища російських інженерів, які обстрілюють Україну: головні новини ночі 25 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 25 жовтня:

  • Більша частина техніки білоруської армії із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Від 15 до 22 жовтня 2022 року Білорусь вивезла залізницею переважну частину військової техніки з прикордонних районів. Читати далі –>
  • Оприлюднено прізвища 33 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України. Читати далі –>
  • Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії. Читати далі –>
  • Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Читати далі –>
  • У територіальних водах Росії у Фінській затоці сталося щонайменше чотири підводних вибухи приблизно за 40 кілометрів від Виборгу, де починається гілка “Північного потоку-1”. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
8494
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