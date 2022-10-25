Відведення військ з прикордонних районів Білорусі та прізвища російських інженерів, які обстрілюють Україну: головні новини ночі 25 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 25 жовтня:
- Більша частина техніки білоруської армії із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Від 15 до 22 жовтня 2022 року Білорусь вивезла залізницею переважну частину військової техніки з прикордонних районів. Читати далі –>
- Оприлюднено прізвища 33 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України. Читати далі –>
- Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії. Читати далі –>
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Читати далі –>
- У територіальних водах Росії у Фінській затоці сталося щонайменше чотири підводних вибухи приблизно за 40 кілометрів від Виборгу, де починається гілка “Північного потоку-1”. Читати далі –>
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