Відверта брехня: у Пентагоні заперечують заяви Шойгу про знищення HIMARS

Російські окупанти поширили інформацію, що нібито їм вдалося знищити кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Зокрема фейк про це активно поширював міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу. Втім, у Пентагоні спростувують його заяви про знищення шести HIMARS.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу і вони знову є відверто брехливими", - заявив в.о прессекретаря Пентагону Тодд Бреассил.

Навпаки, зауважив він, ЗСУ дуже успішно використовують американські РСЗВ, які "США, наші союзники та партнери надали їм для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення Росії".

"Українці застосовують із руйнівною точністю та ефективністю кожну з повністю порахованих високоточних ракетних систем, які - додав він.

Як повідомлялося,Шойгу наказав російським військовим знищувати далекобійні ракетні та артилерійські системи. Попри заяви російських пропагандистів про ліквідацію HIMARS, в Україні наголошують, що не втратили жодної реактивної системи залпового вогню. Ба більше - показали ефективність їхнього використання.

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